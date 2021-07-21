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В Украине зарегистрировано почти 30 тыс. электромобилей

В Украине зарегистрировано почти 30 тыс. электромобилей

В Украине зарегистрировано 29 345 электрокаров.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Все больше и больше украинцев выбирают для себя именно „зеленый“ вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа», — говорят в МВД.

Кроме того, как отмечается, для электроавтомобилей предусмотрены специальные зеленые номера.

Как проходит регистрация авто:

  • нужно взять талон электронной очереди и прийти в сервисные центры МВД;
  • с перечнем необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 15 июля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 3476, которым до 1 января 2026 года освободила от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке в Украину и по Украине новых автомобилей, оснащенных электродвигателями, и тех, которые работают на сжиженном и сжатом газе метане или биогазе.

Стоит отметить, что действующим законодательством предусматривалось действие такой льготы только в отношении электрокаров и только до 2022 года.

Также, до 1 января 2031 года освобождаются от НДС операции по поставке оборудования и комплектующих для производства:

  • электротранспорта;
  • транспорта, работающего на газе;
  • несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Справка Finance.ua:

  • уже четвертый месяц подряд общее количество сделок купли-продажи и первых регистраций электромобилей (то есть суммарный объем этого сегмента на вторичном рынке) превышает количество в 1000 автомобилей. А с апреля по июнь — даже 1100;
  • доли «свежепригнанных» легковушек и тех, которые перепродаются на внутреннем рынке, близки к соотношению 50:50;
  • что касается новых авто на электротяге, то в июне, согласно открытым данным ГСЦ МВД, их было впервые зарегистрировано 60 штук.

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По материалам Finance.UA
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