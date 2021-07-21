В Украине зарегистрировано почти 30 тыс. электромобилей

В Украине зарегистрировано 29 345 электрокаров.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Все больше и больше украинцев выбирают для себя именно „зеленый“ вид транспорта. Кстати, стоимость заправки электроавто в разы меньше, чем дизельного или бензинового. К тому же, для них установлены подзарядные станции и специальные паркоместа», — говорят в МВД.
Кроме того, как отмечается, для электроавтомобилей предусмотрены специальные зеленые номера.
Как проходит регистрация авто:
Напомним, 15 июля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 3476, которым до 1 января 2026 года освободила от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке в Украину и по Украине новых автомобилей, оснащенных электродвигателями, и тех, которые работают на сжиженном и сжатом газе метане или биогазе.
Стоит отметить, что действующим законодательством предусматривалось действие такой льготы только в отношении электрокаров и только до 2022 года.
Также, до 1 января 2031 года освобождаются от НДС операции по поставке оборудования и комплектующих для производства:
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