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НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля 2021 года», — говорится в сообщении. Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Национального банка информации (письменных объяснений), необходимой для ведения надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Справка Finance.ua:

  • с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг;
  • Национальный банк в течение 2021 года не будет применять санкции к поставщикам финуслуг за нарушение сроков представления финансовой отчетности в формате XBRL.
По материалам Укринформ
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