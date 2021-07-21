НБУ аннулировал компании лицензию за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«Такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля 2021 года», — говорится в сообщении. Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы Национального банка информации (письменных объяснений), необходимой для ведения надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
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