Укрпочта во втором квартале 2021 года заработала 118 млн грн чистой прибыли и увеличила доход на 1 млрд грн

По результатам первых шести месяцев чистый доход Укрпочты составил 5,3 млрд грн. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года он увеличился на четверть – на 1 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Национальный почтовый оператор за первое полугодие нарастил объемы и доходы по основным направлениям бизнеса:
Соответственно, компания увеличила на 48% доходы от доставки внутренних посылок по Украине, на почти 87% – от доставки посылок на экспорт, кроме того Укрпочта около 39% увеличила доходы по переводам.
За первое полугодие текущего года увеличились расходы компании. В частности, размер средней зарплаты работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период составил 9 876 грн и увеличился по сравнению с 6 месяцами 2020 г. на 17%. При этом расходы на оплату труда за первое полугодие 2021 года увеличились на 19% и составили 3,1 млрд грн.
Также компания уплатила за первое полугодие 1,6 млрд грн налогов, ЕСВ, сборов и обязательных платежей, что на 19,8% больше, чем за 6 месяцев 2020 года.
«Положительный результат второго квартала позволил перекрыть убытки прошлого и выровнять финансовое состояние компании. Мы все еще зависимы от решений государства в отношении регулируемых тарифов на услуги, часть из которых не пересматривалась с начала 2020 года. Но несмотря на это нацелены на прибыльный год, который позволит нам уверенно продолжать масштабные инвестпроекты и выполнять обещания перед нашими клиентами и работниками», – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
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