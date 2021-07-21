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Укрпочта во втором квартале 2021 года заработала 118 млн грн чистой прибыли и увеличила доход на 1 млрд грн

Укрпочта во втором квартале 2021 года заработала 118 млн грн чистой прибыли и увеличила доход на 1 млрд грн

По результатам первых шести месяцев чистый доход Укрпочты составил 5,3 млрд грн. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года он увеличился на четверть – на 1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Национальный почтовый оператор за первое полугодие нарастил объемы и доходы по основным направлениям бизнеса:

  • почти на треть выросли объемы доставки внутренних посылок по Украине и на 70% отправления международных посылок за границу;
  • через Укрпочту на 18% выросло количество переводов.

Соответственно, компания увеличила на 48% доходы от доставки внутренних посылок по Украине, на почти 87% – от доставки посылок на экспорт, кроме того Укрпочта около 39% увеличила доходы по переводам.

За первое полугодие текущего года увеличились расходы компании. В частности, размер средней зарплаты работников в эквиваленте полной занятости за отчетный период составил 9 876 грн и увеличился по сравнению с 6 месяцами 2020 г. на 17%. При этом расходы на оплату труда за первое полугодие 2021 года увеличились на 19% и составили 3,1 млрд грн.

Также компания уплатила за первое полугодие 1,6 млрд грн налогов, ЕСВ, сборов и обязательных платежей, что на 19,8% больше, чем за 6 месяцев 2020 года.

«Положительный результат второго квартала позволил перекрыть убытки прошлого и выровнять финансовое состояние компании. Мы все еще зависимы от решений государства в отношении регулируемых тарифов на услуги, часть из которых не пересматривалась с начала 2020 года. Но несмотря на это нацелены на прибыльный год, который позволит нам уверенно продолжать масштабные инвестпроекты и выполнять обещания перед нашими клиентами и работниками», – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Справка Finance.ua:

  • гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский официально начал свой двухлетний «спринт» на должности руководителя предприятия. Он подчеркнул, что хочет, чтобы эти семь лет заложили фундамент для «крутого будущего «Укрпочты», поэтому публично объявил о семи ключевых целях/задачах, которые он и его команда должны выполнить за следующие два года.
По материалам Finance.UA
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