Что изменит для участников финрынка принятие закона о платежных услугах

Платежный рынок прирастет новыми участниками, условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, клиенты будут получать больше информации о них.

Об этом рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Ключевые изменения:

1). Произойдет реформирование платежного рынка:

на рынке платежных услуг будут определены девять категорий поставщиков платежных услуг, среди них почтовые операторы и даже органы государственной власти (при определенных условиях). Будет существовать девять платежных услуг, из них семь финансовых, две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений о счетах).

на рынке появятся новые участники, которые смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке удобных сервисов именно для нее. Небанковские поставщики платежных услуг могут открывать платежные счета, проводить эмиссию электронных платежных средств (в частности, платежных карт) и электронных денег (сейчас такие возможности есть только у банков).

2). Будет реализована концепция открытого банкинга (Open banking):

поставщики платежных услуг (в частности банки) получат доступ в режиме реального времени к счетам пользователей, открытым у других поставщиков платежных услуг. Новый закон предусматривает для этого достаточный переходный период – три года со дня вступления в силу закона;

со своей стороны, Национальный банк вместе с бизнес-сообществом уже инициировал разработку единых стандартов открытых АРІ . Это поможет участникам рынка избежать излишней конкуренции (в частности по форматам предоставления услуг), при этом позволит им сосредоточиться на повышении качества платежных услуг для пользователей.

3). Начнет работу регуляторная песочница:

участники платежного рынка получат площадку для тестирования услуг и инструментов, основанных на инновационных технологиях;

полноценный ее запуск ожидается уже во второй половине следующего года.

4). Станет возможным появление цифровых денег НБУ – новой формы фиатных денег в цифровом виде.

5). Повысится прозрачность информации о комиссиях интерчейндж и за эквайринг:

Национальный банк будет получать и публиковать актуальную информацию о размере эффективных ставок интерчейндж и комиссии эквайринга.

6). В Украине заработает система мгновенных платежей:

это усилит конкуренцию, уменьшит стоимость услуг и будет способствовать развитию платежного рынка.

Справка Finance.ua:

30 июня Верховная Рада приняла законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг;

по данным НБУ , принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с Европейским. Кроме того, это будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

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