Что изменит для участников финрынка принятие закона о платежных услугах

Платежный рынок прирастет новыми участниками, условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, клиенты будут получать больше информации о них.
Об этом рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.
Ключевые изменения:
1). Произойдет реформирование платежного рынка:
2). Будет реализована концепция открытого банкинга (Open banking):
3). Начнет работу регуляторная песочница:
4). Станет возможным появление цифровых денег НБУ – новой формы фиатных денег в цифровом виде.
5). Повысится прозрачность информации о комиссиях интерчейндж и за эквайринг:
6). В Украине заработает система мгновенных платежей:
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