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Что изменит для участников финрынка принятие закона о платежных услугах

Что изменит для участников финрынка принятие закона о платежных услугах

Платежный рынок прирастет новыми участниками, условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, клиенты будут получать больше информации о них.

Об этом рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

Ключевые изменения:

1). Произойдет реформирование платежного рынка:

  • на рынке платежных услуг будут определены девять категорий поставщиков платежных услуг, среди них почтовые операторы и даже органы государственной власти (при определенных условиях). Будет существовать девять платежных услуг, из них семь финансовых, две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений о счетах).
  • на рынке появятся новые участники, которые смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке удобных сервисов именно для нее. Небанковские поставщики платежных услуг могут открывать платежные счета, проводить эмиссию электронных платежных средств (в частности, платежных карт) и электронных денег (сейчас такие возможности есть только у банков).

2). Будет реализована концепция открытого банкинга (Open banking):

  • поставщики платежных услуг (в частности банки) получат доступ в режиме реального времени к счетам пользователей, открытым у других поставщиков платежных услуг. Новый закон предусматривает для этого достаточный переходный период – три года со дня вступления в силу закона;
  • со своей стороны, Национальный банк вместе с бизнес-сообществом уже инициировал разработку единых стандартов открытых АРІ. Это поможет участникам рынка избежать излишней конкуренции (в частности по форматам предоставления услуг), при этом позволит им сосредоточиться на повышении качества платежных услуг для пользователей.

3). Начнет работу регуляторная песочница:

  • участники платежного рынка получат площадку для тестирования услуг и инструментов, основанных на инновационных технологиях;
  • полноценный ее запуск ожидается уже во второй половине следующего года.

4). Станет возможным появление цифровых денег НБУ – новой формы фиатных денег в цифровом виде.

5). Повысится прозрачность информации о комиссиях интерчейндж и за эквайринг:

  • Национальный банк будет получать и публиковать актуальную информацию о размере эффективных ставок интерчейндж и комиссии эквайринга.

6). В Украине заработает система мгновенных платежей:

  • это усилит конкуренцию, уменьшит стоимость услуг и будет способствовать развитию платежного рынка.

Справка Finance.ua:

  • 30 июня Верховная Рада приняла законопроект о платежных услугах, ориентированный на потребителей и повышение качества платежных услуг;
  • по данным НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с Европейским. Кроме того, это будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

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По материалам Finance.UA
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