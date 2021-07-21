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Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%

Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%

Количество вакансий в украинской IT-индустрии значительно превышает предложение специалистов, что стало одним из вызовов для отрасли.

Об этом сообщил президент Ассоциации “IT Ukraine”, CEO Intellias Виталий Седлер.

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В частности, нехватка специалистов остро ощущается в конкуренции между украинскими и иностранными компаниями на рынке труда.

По данным “IT Ukraine”, ежегодно украинские образовательные заведения выпускают 15-20 тыс. технических специалистов, тогда как рынку в 2021 г. требуется как минимум 54 тыс.(частично закрывают вакансии свитчеры — те, кто переквалифицировался в айтишников). Сейчас спрос на них повышается из-за рекордного роста запросов на ИТ-услуги (примерно на 30% ежегодно).

По мнению Виталия Седлера, для стратегического изменения ситуации к лучшему нужно перестроить систему образования совместными усилиями учебных заведений, бизнеса и государства. В частности:

  • разработать учебные программы, соответствующие потребностям рынка;
  • обеспечить учебные заведения ресурсами, которые позволят на практике изучать теоретический материал;
  • постоянно повышать квалификацию преподавателей (программы стажировки, участие в проектах, тренинги и семинары и т. п.).
По материалам Деловая Столица
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