Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%

Количество вакансий в украинской IT-индустрии значительно превышает предложение специалистов, что стало одним из вызовов для отрасли.
Об этом сообщил президент Ассоциации “IT Ukraine”, CEO Intellias Виталий Седлер.
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В частности, нехватка специалистов остро ощущается в конкуренции между украинскими и иностранными компаниями на рынке труда.
По данным “IT Ukraine”, ежегодно украинские образовательные заведения выпускают 15-20 тыс. технических специалистов, тогда как рынку в 2021 г. требуется как минимум 54 тыс.(частично закрывают вакансии свитчеры — те, кто переквалифицировался в айтишников). Сейчас спрос на них повышается из-за рекордного роста запросов на ИТ-услуги (примерно на 30% ежегодно).
По мнению Виталия Седлера, для стратегического изменения ситуации к лучшему нужно перестроить систему образования совместными усилиями учебных заведений, бизнеса и государства. В частности:
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