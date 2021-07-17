Зарплаты украинских ІТ-специалистов

Аналитики портала Dou.ua проанализировали зарплаты украинских PM, HR, DevOps, Data Science и других ІТ-специалистов.

В летнем зарплатном опросе приняли участие 13 175 ІТ-специалистов из Украины.

Как отмечается, продолжается стремительный рост зарплат DevOps: медианная зарплата в этой группе составляет $3200, что на $400 больше, чем в декабре 2020 года. Заметно больше стали получать менеджеры проектов и бизнес-аналитики. Медианная зарплата Project Managers выросла на $300 до $2000, Product Managers — тоже на $300 до $3000, бизнес-аналитиков — на $350 до $2150. На 15-20% увеличились средние зарплаты дизайнеров, специалистов по маркетингу и служб поддержки.



Инфографика: dou.ua

Data Science. Data Engineer/Big Data Engineer получают самые высокие медианные зарплаты среди специалистов по Data Science: $3200 (+$200 по сравнению с декабрем). Медианная зарплата Data Scientist составляет $2450 (+$650), Machine Learning Engineer — $2100 (+$200). Медианные зарплаты специалистов одного уровня, но разных специализаций Data Science, не отличаются: Junior получает около $900, Middle — $2400, Senior — $4290.

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security. Опрос зафиксировал значительный рост зарплат специалистов с DBA — с $2450 до $3750. Как и в DevOps и DBA, выросли медианные зарплаты у других специалистов: Security Specialist (на $300 до $2500) и Sysadmin (на $200, до $1200).

Director of Engineering, CTO. В отличие от других позиций, зарплаты Director of Engineering и CTO практически не меняются в зависимости от опыта работы и города проживания.

HR. За последние полгода увеличились медианные зарплаты HR-специалистов высокого уровня: HR Director (на $175 до $2675), Talent Acquisition Manager (на $400 до $1900), HR Business Partner (на $275 до $1600). А также у рекрутеров (на $135 до $985), и теперь они почти такие же, как у HR-менеджеров ($985 у рекрутеров и $1000 в HR-менеджеров).

Project Management. Самая популярная должность в менеджменте проектов – Project Manager (медианная зарплата $2000, +$300 по сравнению с декабрем). Project Managers получают несколько больше в Одессе и Киеве ($2500 и $2200) и чуть меньше во Львове и Днепре ($1850 и $1820). Медианная зарплата Project Manager с опытом работы более 7 лет – $3500.

Business, System, Data Analyst. Медианные зарплаты аналитиков всех специализаций тоже заметно увеличились за последние полгода. Самая популярная должность среди аналитиков – бизнес-аналитик. Медианная зарплата повысилась на $350 и составляет сейчас $2150. У начинающего она $1000, в Senior — $3140. Несколько меньше получают бизнес-аналитики в Днепре ($1650).

Медианная зарплата System Analyst выросла на $400 и составляет $2000. Data Analyst получают меньше – $1400 (+$250).

Designer. 54% дизайнеров работают как дизайнер UI/UX. Их медианная зарплата сильно не изменилась (+$90 до $1315). Несколько выше зарплаты в Киеве — $1675. UI/UX Designer уровня Senior получает $2300, а джун — $570. Заметно выросли зарплаты в Product Designer (на $200, до $2500). У Graphic Designer тоже (на $250, до $1200), однако количество анкет невелико (18 штук).

Marketing. Наибольший рост медианной зарплаты, если сравнивать с декабрем, зафиксирован для SEO (на $600, до $1600, однако количество анкет невелико и к этим цифрам стоит относиться с осторожностью) и Technical writers (на $300 до $1500). Также несколько выше рыночной зарплата у Employer Brand Manager – $1430 против $1200 в маркетинге в целом.

На среднем уровне зарплаты Digital Marketing Manager и Marketing Manager (по $1200). Медианная зарплата Marketing Manager выросла на $200 по сравнению с декабрем, а у Digital Marketing Manager она не изменилась. Меньше всего получают по-прежнему копирайтеры: $1000, +$100 к декабрю 2020 года. Специалистам начального уровня платят в маркетинге примерно $500, Middle — $1000, Senior — $1500, Head — $3000.

Customer Success, Sales Manager, Support. Самая многочисленная группа специалистов по этому разделу – Support. Их медианная зарплата составляет $1000 (+$150, если сравнивать с декабрем). Такая же у специалистов по Customer Success. Sales Managers традиционно имеют невысокую зарплату ($900, +$50), однако 75% этих специалистов получают бонусы к зарплате (в 36% этот бонус ежемесячный).

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