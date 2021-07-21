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Почти два миллиона украинцев въехали в Польшу в первом полугодии

Почти два миллиона украинцев въехали в Польшу в первом полугодии

В первом полугодии этого года 1 млн 870 тыс. 387 граждан Украины въехали в Польшу, что на 23% меньше аналогичного периода 2020 года (2 млн 428 тыс. 087).

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

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В целом польско-украинскую границу за первые шесть месяцев года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 млн раз, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, пересекших границу, а граждане Польши – более 6%.

В первом полугодии этого года украинско-польскую границу пересекли более 1 млн 450 тыс. единиц автотранспорта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего возросло движение автобусов – на 53% (более 50 тыс.), грузовиков – на 23% (более 431 тыс.), а также личного автотранспорта – на 8% (свыше 964 тыс.).

По приблизительным оценкам, в Польше может находиться и работать примерно 1,5 млн граждан Украины.

Справка Finance.ua:

  • за первые три месяца 2021 года украинские трудовые мигранты передали из Польши домой 4,1 млрд злотых (около 1,1 млрд долларов), что на 27% больше, чем в первом полугодии 2020 года;
  • польские работодатели активно приглашают на работу украинцев и готовы платить нашим работникам суммы, которые намного выше средней зарплаты в Украине.

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По материалам Укринформ
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