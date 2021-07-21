Какие гарантии сохранения пенсионных накоплений работают в других странах

В любых странах есть мошенники, в любых способах накопления на будущее есть риски. Но в накопительных системах других стран, которые работают несколько десятилетий, действительно наработали путем проб и ошибок целый ряд предохранителей, которые встраиваются законодательством в сами механизмы работы накопительных пенсионных фондов. И тогда, если государство контролирует их соблюдение, система работает надежно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
Какие, по мнению министерства, важные выводы из международного опыта стоит учесть:
1. Гарантирование выплат, доходности пенсионных накоплений, создание соответствующих фондов или резервов гарантирования характерны для пенсионных систем с установленными выплатами (DB системы).
За такие гарантии в конечном итоге платит человек, что снижает доходность его пенсионных накоплений. При системных кризисах с учетом того, что активы пенсионных накоплений составляют в среднем около 70% ВВП стран, ресурсов фондов гарантирования все равно не хватит на выполнения всех пенсионных обязательств.
Не в последнюю очередь именно из-за большей неопределенности и уязвимости из-за рисков в мире уменьшается объем пенсионных систем с определенными выплатами и увеличивается – с определенными взносами.
2. В системах с установленными взносами (DC системы, которая определена в Украине) чаще всего используют другие механизмы защиты:
“То есть, в системах с определенными взносами в мире защита пенсионных накоплений происходит за счет построения операционной ежедневной работы системы и профессионального надзора за соблюдением правил такой работы”, – подчеркнули в Минсоцполитики.
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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