Какие гарантии сохранения пенсионных накоплений работают в других странах

В любых странах есть мошенники, в любых способах накопления на будущее есть риски. Но в накопительных системах других стран, которые работают несколько десятилетий, действительно наработали путем проб и ошибок целый ряд предохранителей, которые встраиваются законодательством в сами механизмы работы накопительных пенсионных фондов. И тогда, если государство контролирует их соблюдение, система работает надежно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Какие, по мнению министерства, важные выводы из международного опыта стоит учесть:

1. Гарантирование выплат, доходности пенсионных накоплений, создание соответствующих фондов или резервов гарантирования характерны для пенсионных систем с установленными выплатами (DB системы).

За такие гарантии в конечном итоге платит человек, что снижает доходность его пенсионных накоплений. При системных кризисах с учетом того, что активы пенсионных накоплений составляют в среднем около 70% ВВП стран, ресурсов фондов гарантирования все равно не хватит на выполнения всех пенсионных обязательств.

Не в последнюю очередь именно из-за большей неопределенности и уязвимости из-за рисков в мире уменьшается объем пенсионных систем с определенными выплатами и увеличивается – с определенными взносами.

2. В системах с установленными взносами (DC системы, которая определена в Украине) чаще всего используют другие механизмы защиты:

многоуровневая система контроля: институционально состоятельный и профессиональный государственный надзор, саморегулируемые организации профессиональных участников рынка, распределение функции по обслуживанию пенсионных накоплений между несколькими специализированными лицензированными финансовыми учреждениями и обязанность взаимного контроля операций между ними, требование предоставить возможности и инструменты контроля за своими пенсионными накоплениями самому человеку;

требования к ежедневной работе поставщиков услуг, персоналу, ключевым функциям, лицензированию, требования к работе в наилучших интересах клиента;

требования к отчетности, внешнему аудиту и особые требования к информационной прозрачности деятельности;

ограничение доступа к средствам людей финансовыми учреждениями, которые ими управляют, ограничение уровня расходов за счет пенсионных активов;

ограничения на рисковое инвестирование пенсионных активов (например, запрет давать займы за их счет), требования к управлению ликвидностью, и обязательная многомерная диверсификация пенсионных активов (по видам инструментов, эмитентам, географии, отраслям, валютам и другим параметрам);

особая контролируемая процедура ликвидации учреждения накопительного пенсионного обеспечения вместо банкротства, при которой в первую очередь выполняются обязательства перед людьми, их накопления передаются в другие учреждения в виде денег или активов.

“То есть, в системах с определенными взносами в мире защита пенсионных накоплений происходит за счет построения операционной ежедневной работы системы и профессионального надзора за соблюдением правил такой работы”, – подчеркнули в Минсоцполитики.

Справка Finance.ua:

в Украине планируют с 2023 года запустить накопительную пенсионную систему. Но при ее введении есть три риска: отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов; отсутствие надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику; отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков;

второй уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех;

ранее правительство утвердило Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку как орган лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.

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