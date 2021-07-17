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Шмыгаль поручил расширить условия льготных ипотечных программ

Шмыгаль поручил расширить условия льготных ипотечных программ

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минфину в течение двух недель подготовить и подать на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам совещания с Минрегионом, Минобороны, Минветеранов, Минфином, МВД и Минреинтеграции.

По словам Шмыгаля, задача правительства — «максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия».

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«Дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год докапитализацию Госмолодежьжилья при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования. А Минфину — в течение двух недель подготовить и подать на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ», — добавил премьер.

Напомним, ранее в Госмолодежьжилье определили первых 150 переселенцев, которые получат ипотеку под 3%. Победителями первого рандомного выбора программы «Ипотека для переселенцев под 3%» стали 150 человек из числа внутренне перемещенных лиц (ВПО).

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

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По материалам Економічна Правда
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