Шмыгаль поручил расширить условия льготных ипотечных программ

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минфину в течение двух недель подготовить и подать на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам совещания с Минрегионом, Минобороны, Минветеранов, Минфином, МВД и Минреинтеграции.

По словам Шмыгаля, задача правительства — «максимально расширять такие программы, чтобы украинцы смогли уже сегодня улучшить свои жилищные условия».

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«Дал поручение Минрегиону предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год докапитализацию Госмолодежьжилья при условии паритетного привлечения внешних источников финансирования. А Минфину — в течение двух недель подготовить и подать на рассмотрение правительства решения, которые позволят расширить условия льготных ипотечных и лизинговых программ», — добавил премьер.

Напомним, ранее в Госмолодежьжилье определили первых 150 переселенцев, которые получат ипотеку под 3%. Победителями первого рандомного выбора программы «Ипотека для переселенцев под 3%» стали 150 человек из числа внутренне перемещенных лиц (ВПО).

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