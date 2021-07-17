Облгазы задолжали Оператору ГТС свыше 9 миллиардов гривен

Задолженность облгазов перед ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) за отобранный газ превышает 9,4 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте компании.
«По итогам I полугодия 2021 года задолженность операторов газораспределительных сетей (обл-, горгазов) перед Оператором ГТС составляет более 9,4 млрд грн. На эту сумму ОГРС без оплаты отобрали газ из украинской ГТС для собственных производственно-технологических расходов (ПТР)», — говорится в сообщении.
ОГТСУ отмечает, что за последние два месяца динамика погашения задолженности остается крайне низкой. При этом, часть облгазов продолжает несанкционированно отбирать газ и накапливать долги.
«Несмотря на санкции и уголовные производства Донецкоблгаз увеличил долг в июне на 57,6 млн грн (совокупный долг — 1,1 млрд грн), а Тернопольгоргаз — на 5,9 млн грн (0,6 млрд грн). Эти два предприятия системно не рассчитываются с ОГТСУ и являются одними из крупнейших должников, которые в течение многих месяцев не платят за отобранный газ для своих ПТР», — подчеркивает Оператор ГТС.
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К тому же в июне значительно нарастили долги Кировоградгаз (на 22,8 млн грн), Херсонгаз (на 19,4 млн грн), Мелитопольгаз (на 5,4 млн грн). ОГТСУ прогнозирует, что с наступлением нового отопительного сезона ситуация с накоплением задолженности ухудшится. Поэтому, отмечают в компании, до наступления отопительного периода критически важно имплементировать на уровне Кабинета Министров принятые на законодательном уровне изменения по внедрению распределительных счетов для облгазов. Такой механизм предполагает, что часть средств, которые облгазы получают от населения за услугу распределения газа, будет автоматически перечислена для уплаты за газ на ПТР.
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