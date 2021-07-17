Украина разместила еврооблигации на 500 млн долларов

Украина провела размещение дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 21 мая 2029 года. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при дополнительном размещении 103,493%.
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“Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов США позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 миллиардов долларов США в апреле этого года”, – рассказали в Минфине.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.
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