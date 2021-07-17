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Минцифры объявило тендер на разработку английской версии портала «Дія»

Минцифры объявило тендер на разработку английской версии портала «Дія»

Министерство цифровой трансформации объявило тендер на разработку англоязычной версии портала госуслуг «Дія». Его проведет эстонская E-Governance Academy. Подать заявки можно до 13 августа 2021 года.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства в Facebook.

Что изменится. Минцифры сообщило о планах разработать английскую версию портала «Дія». В частности, обновление получат платформа управления электронными услугами и электронный кабинет пользователя.

Как отметили в министерстве, тендер является проектом EU4DigitalUA, который Европейский союз запустил с целью поддержки Министерства цифровой трансформации Украины в октябре 2020 года. Бюджет проекта — 25 млн евро.

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Тендер проведет эстонская некоммерческая организация E-Governance Academy. В частности, она участвовала в реализации таких систем электронного управления в Украине, как «Трембита» и «Вулик».

Как сообщают в Минцифры, англоязычная версия портала позволит сделать электронные услуги доступными для граждан других стран, а также для украинцев, находящиеся за границей.

Подать заявку на тендер можно на портале публичных закупок Эстонии до 13 августа 2021 года.

С победителем тендера будет заключен контракт на 22 месяца.

По материалам ain.ua
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