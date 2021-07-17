Минцифры объявило тендер на разработку английской версии портала «Дія»

Министерство цифровой трансформации объявило тендер на разработку англоязычной версии портала госуслуг «Дія». Его проведет эстонская E-Governance Academy. Подать заявки можно до 13 августа 2021 года.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства в Facebook.

Что изменится. Минцифры сообщило о планах разработать английскую версию портала «Дія». В частности, обновление получат платформа управления электронными услугами и электронный кабинет пользователя.

Как отметили в министерстве, тендер является проектом EU4DigitalUA, который Европейский союз запустил с целью поддержки Министерства цифровой трансформации Украины в октябре 2020 года. Бюджет проекта — 25 млн евро.

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Тендер проведет эстонская некоммерческая организация E-Governance Academy. В частности, она участвовала в реализации таких систем электронного управления в Украине, как «Трембита» и «Вулик».

Как сообщают в Минцифры, англоязычная версия портала позволит сделать электронные услуги доступными для граждан других стран, а также для украинцев, находящиеся за границей.

Подать заявку на тендер можно на портале публичных закупок Эстонии до 13 августа 2021 года.

С победителем тендера будет заключен контракт на 22 месяца.