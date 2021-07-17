Е-резиденты: в Минцифры прокомментировали скандальный опыт Эстонии

В Украине е-резиденты не смогут использовать свой статус в преступных целях, как это часто происходило в Эстонии.

Об этом заявил Ярослав Поляхович, руководитель проекта «е-резидентство» Министерства цифровой трансформации.

Напомним, Верховная Рада на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект об «электронных резидентах». Ожидается, что к концу 2022 года не менее 3 тыс. иностанных предпринимателей воспользуются новым механизмом и откроют свой бизнес в Украине.

Опрошенные эксперты отметили, что украинский проект закона об «е-резидентах» повторяет эстонский. В то же время в 2019 году в Эстонии произошел громкий скандал, связанный с отмыванием денег. Эта программа потенциально предлагала возможности для получения незаконных доходов.

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«Опыт Эстонии начался в 2014 году, когда технологии уже были на нужном уровне, а финансовая система не была готова к такому прорыву. Мы учли этот опыт. В прошлом году был принят закон, согласно которому появилась возможность использовать новые технологии, а также повысить безопасность в использовании таких технологий», — подчеркнул Ярослав Поляхович.

По его словам, «основная часть функций по предотвращению отмывания денег лежит на самих банках». В их структурах есть «целые подразделения, занимающиеся мониторингом и безопасностью».

«Обязательное условие е-резидентства — открытие счета в банковской системе Украины, что позволяет одновременно использовать и технологии, обеспечивать безопасность и предотвращать незаконные действия. В этом и есть наши преимущества», — отметил руководитель проекта.