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$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для Украины

$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для Украины

Законороєкт о е-Резидентстве, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде (№5270), будет приносить в государственный бюджет более 1,5 млрд долларов ежегодно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Что это такое? Проект е-Резидентство поможет иностранным ИТ-специалистам вести бизнес в Украине по самым привлекательным условиям и без физического присутствия на ее территории.

Кстати, об интересных инициативаах и финансовых нововведениях мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Что это даст Украине: е-Резидентство будет привлекать международные инвестиции в Украину и сделает ее мировым IT-брендом.

Цель – сделать Украину ближе к иностранцам и создать комфортные условия для удаленного открытия и ведения бизнеса без физического присутствия в нашем государстве.

Иностранные IT-специалисты получат:

  • услуги только онлайн с использованием е-подписи;
  • специальные механизмы налогообложения;
  • возможность дистанционно открыть банковский счет в одном из украинских банков.

Сейчас к проекту уже готовы присоединиться 1300 иностранных резидентов.

По материалам Finance.UA
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