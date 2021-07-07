$1,5 млрд в год: в Минцифре объяснили, чем е-Резидентство выгодно для Украины

Законороєкт о е-Резидентстве, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде (№5270), будет приносить в государственный бюджет более 1,5 млрд долларов ежегодно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Что это такое? Проект е-Резидентство поможет иностранным ИТ-специалистам вести бизнес в Украине по самым привлекательным условиям и без физического присутствия на ее территории.
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Что это даст Украине: е-Резидентство будет привлекать международные инвестиции в Украину и сделает ее мировым IT-брендом.
Цель – сделать Украину ближе к иностранцам и создать комфортные условия для удаленного открытия и ведения бизнеса без физического присутствия в нашем государстве.
Иностранные IT-специалисты получат:
Сейчас к проекту уже готовы присоединиться 1300 иностранных резидентов.
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