НБУ ждет 2,7 млрд долларов от МВФ в течение нескольких недель

Международный валютный фонд примет окончательное решение о допэмиссии на 650 млрд долларов в начале августа. Украина получит из них 2,7 млрд долларов в течение следующих нескольких недель.
Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на YouTube.
Как отметил Шевченко, уже есть решение Совета директоров фонда, еще должно быть Совета управляющих МВФ.
“Согласно регламенту голосование состоится до 2 августа. И мы надеемся, что потом в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета”, – сказал он.
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Шевченко напомнил, что НБУ выполняет функции банка-депозитария “и готов присоединиться к дискуссии с правительством, с Министерством финансов относительно будущего распределения этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами Национального банка”.
Ранее мы писали о том, что МВФ до 2023 года реализует в Украине проект «Продолжение налогово-бюджетных реформ».
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