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«Теневая» занятость: в Минсоцполитики готовят законопроект о стаже к пенсиям

«Теневая» занятость: в Минсоцполитики готовят законопроект о стаже к пенсиям

Министерство социальной политики Украины нарабатывает законопроект, который позволит привлечь в систему социального страхования людей, в частности, из «теневой» (неформальной) занятости.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в Украине на сегодня распространяется неполная и неформальная занятость. Это лишает большое количество людей возможности уйти на пенсию в установленном возрасте. По экспертным подсчетам, в Украине таких полмиллиона человек.

«По нашим экспертным подсчетам, полмиллиона людей не будут иметь тех необходимых одного-пять лет, дающим им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И над этим мы работаем. Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем двигать его дальше, потому что чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше работает, тем больше они имеют право на достойную пенсию, поэтому это вопрос номер 1», — заявила Лазебная.

Справка Finance.ua:

  • До конца текущего года в Украине будут повышены пенсии и доплаты для некоторых категорий пенсионеров. Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам.
По материалам УНН
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