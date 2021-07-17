С 1 сентября лицам, нуждающимся в дополнительной защите, будут оформлять биометрические документы

Кабинет министров Украины на заседании поддержал создание биометрических удостоверений для лиц, нуждающихся в защите.
Оформлять их начнут с 1 сентября.
Согласно пояснительной записке, документ будет действовать пять лет. Он будет удостоверять личность, которая нуждается в дополнительной защите, и действителен для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных законами Украины.
В частности, удостоверение буде выполнено в форме книжечки в мягкой обложке с бесконтактным электронным носителем на правом форзаце.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах9 ч. назад - 3820 23
МВД предлагает вернуть техосмотр и фиксировать процесс на видеоВчера, 17:04 - 1543 13
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы7 ч. назад - 2195 11
Фразу «хочу выехать» должны заменить на «хочу вернуться» - Любченко9 ч. назад - 741 8
Квантовый процессор впервые начнут продавать всем желающимВчера, 23:11 - 809 8
В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах9 ч. назад - 3820 23
Горячая вода и отопление: с 1 октября в Киеве повышают тарифы7 ч. назад - 2195 11
Уикенд у моря: сколько стоит жилье на украинских курортах (инфографика)10 ч. назад - 1264
Из Украины на заработки уезжают молодые люди, каждый год теряем до 3 млн, – ЛюбченкоВчера, 20:00 - 951 3
НКРЭКУ намерена повысить предельные цены на электроэнергию8 ч. назад - 948 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)9 ч. назад - 203 1
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка AltayВчера, 09:48 - 451 3
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 371
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1203
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 793 2