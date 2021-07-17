С 1 сентября лицам, нуждающимся в дополнительной защите, будут оформлять биометрические документы

Кабинет министров Украины на заседании поддержал создание биометрических удостоверений для лиц, нуждающихся в защите.

Оформлять их начнут с 1 сентября.

Согласно пояснительной записке, документ будет действовать пять лет. Он будет удостоверять личность, которая нуждается в дополнительной защите, и действителен для реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных законами Украины.

В частности, удостоверение буде выполнено в форме книжечки в мягкой обложке с бесконтактным электронным носителем на правом форзаце.

Справка Finance.ua: