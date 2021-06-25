Минцифры представило подборку услуг для поездок за границу

Министерство цифровой трансформации подготовило подборку, которая может понадобиться во время подготовки к путешествию.

Кстати, в нашем телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем полезную информацию относительно путешествий. Например, с какой кредиткой лучше ехать за границу, или что надо знать о туристическом страховании. Поэтому подписывайтесь и путешествуйте с пользой.

В частности, какие именно нужны документы для выезда за границу, как быстро их можно получить и куда обращаться, подскажет гид по государственным услугам:

Кроме того, совсем скоро украинцы смогут пользоваться COVID-сертификатами в «Дії». Они будут подтверждать статус гражданина о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестов и статус, что человек выздоровел от коронавирусной болезни.

Сейчас проводится бета-тестирование СOVID-сертификатов. Это необходимо, чтобы устранить все недостатки в процессе работы.