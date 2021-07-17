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MacBook Pro с обновленным дизайном может выйти уже в сентябре

MacBook Pro с обновленным дизайном может выйти уже в сентябре

Редактор авторитетного ресурса Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) утверждает, что компания Apple выпустит новые ноутбуки MacBook Pro раньше, чем ожидается. Предыдущие слухи указывали на то, что они могут появиться в ноябре или декабре этого года, однако Марк Гурман заявляет, что Apple выпустит ноутбуки MacBook Pro в период с сентября по ноябрь. Гурман изменил свою позицию, потому, что ранее он заявлял, что анонс вполне может состояться уже летом до презентации iPhone 13.

Согласно имеющимся данным, MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов получат порт HDMI рядом со слотом для SD-карты. Ожидается, что новые ноутбуки будут поддерживать магнитную технологию зарядки MagSafe. Также есть сведения, что новые MacBook Pro будут оснащены однокристальными системами Apple M1X с восемью высокопроизводительными и двумя высокоэффективными ядрами, которые доступны в вариантах с 16 или 32 графическими ядрами.

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В предыдущих источниках сообщалось, что 14-дюймовая модель поступит в массовое производство в четвертом квартале 2021 года. Однако Гурман заявил, что компания могла выпустить новые ноутбуки еще в начале года, но задержка произошла из-за проблем с производством новых экранов mini-LED. Новые MacBook Pro будут включать до 64 ГБ памяти.

По материалам Portaltele
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