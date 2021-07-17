На Киевской таможне разоблачили схему хищения более 6,5 млн грн

Следователи Офиса генпрокурора подозревают инспектора Киевской таможни в хищении госсредств. Из-за его действия государство недополучило более 6,5 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«Сообщено о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста «Столичный» Киевской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления служебным положением (ст. 364 УК Украины)» ,- говорится в сообщении.
По данным следствия, в сентябре-ноябре 2020 года чиновник, осуществляя таможенный контроль, подтверждал правомерность определения кодов, по которым они не подлежали обложению акцизным налогом.
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Однако, согласно нормам налогового законодательства, ввозимые нефтепродукты необходимо было классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога.
В ходе досудебного расследования зафиксировано 26 эпизодов противоправной деятельности, в результате чего государственный бюджет недополучил акцизного налога и НДС на общую сумму более 6,5 млн гривен.
Ведется досудебное расследование.
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