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СБУ: в Украину пытались ввезти партию Apple и другой техники на 30 млн грн

СБУ: в Украину пытались ввезти партию Apple и другой техники на 30 млн грн

СБУ разоблачила два международных канала нелегальной переправки в Украину цифровых изделий известных брендов. Дельцы пытались скрытно завезти через таможенный пост «Борисполь» партию гаджетов на более 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в «посылках» дельцов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружены незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза.

По оперативным данным, контрабандную продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

В рамках уголовного производства ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и во взаимодействии с ОКПП «Киев» Госпогранслужбы.

Служба безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию контрабандным схемам, которые представляют угрозу государственной безопасности.

По материалам Finance.UA
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