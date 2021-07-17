Volkswagen тестирует технологию печати автозапчастей на 3D-принтере

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen начал сертификацию прототипов структурных элементов автомобилей, напечатанных на 3D-принтере. Как пишет Automotive News Europe, компания имеет целью производить 10 000 деталей в год к 2025 году.

Крупнейший автопроизводитель Европы объединяет усилия с Siemens и Hewlett-Packard (HP) для промышленного внедрения технологии 3D-печати на структурных компонентах, которые будут значительно легче, чем их обычные стальные аналоги.

Читайте также: Volkswagen совместно с китайским разработчиком построит в ФРГ аккумуляторный завод

Производство компонентов будет происходить на главном заводе VW в Вольфсбурге, Германия. HP предоставит принтеры, а Siemens поставит производственное программное обеспечение.

В 2018 году автоконцерн заявил о планах начать массовое производство деталей, напечатанных на 3D-принтере, начиная с неструктурных элементов, таких как рамки для регистрационного номера автомобиля.

Компоненты рамы лобового стекла Volkswagen T-Roc, напечатанные на 3D-принтере, уже прошли сертификацию на заводе компании в Оснабрюке, Германия.

Снижение веса компонентов является ключевым преимуществом процесса, поскольку детали весят менее половины веса обычных компонентов из листового металла.