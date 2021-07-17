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Индекс качества жизни: как менялось место Украины в рейтинге (инфографика)

Индекс качества жизни: как менялось место Украины в рейтинге (инфографика)

Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество охраны здоровья, время в пути на работу. Журналисты отследили, как менялось место Украины в этом рейтинге.

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В 2013 году по качеству жизни Украина заняла 57 место среди 67 стран, в 2014-м мы опустились на 61 позицию (из 68). В 2015-м Украина была на 75 месте из 86.

В 2016 году Украина по уровню жизни заняла 52 место из 56, в 2017-м – 59 место из 67, в 2018-м – 57 место из 60, в 2019-м – 62 место из 71.

По итогам прошлого года в рейтинге качества жизни Украина оказалась на 65 позиции из 80. В «оранжевой» зоне с нами оказались Индия, Панама, Ливан, Колумбия, Бразилия, Марокко, Пакистан, Китай, Россия, Таиланд, Гонконг.

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Составители рейтинга оценили как очень низкий индекс покупательной способности украинцев и высокий индекс загрязнения окружающей среды. Если смотреть по городам, то самый высокий уровень жизни во Львове, дальше идут Харьков, Киев, Одесса и Днепр.

Первое место в рейтинге качества жизни за 2020 год заняла Дания. В первую пятерку также вошли Швейцария, Финляндия, Австралия и Нидерланды. Аутсайдерами рейтинга являются Кения, Бангладеш и Нигерия.

По материалам Слово и Дело
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