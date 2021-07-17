Индекс качества жизни: как менялось место Украины в рейтинге (инфографика)

Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по следующим критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество охраны здоровья, время в пути на работу. Журналисты отследили, как менялось место Украины в этом рейтинге.
Кстати, об интересных инициативах и финансовых нововведениях в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
В 2013 году по качеству жизни Украина заняла 57 место среди 67 стран, в 2014-м мы опустились на 61 позицию (из 68). В 2015-м Украина была на 75 месте из 86.
В 2016 году Украина по уровню жизни заняла 52 место из 56, в 2017-м – 59 место из 67, в 2018-м – 57 место из 60, в 2019-м – 62 место из 71.
По итогам прошлого года в рейтинге качества жизни Украина оказалась на 65 позиции из 80. В «оранжевой» зоне с нами оказались Индия, Панама, Ливан, Колумбия, Бразилия, Марокко, Пакистан, Китай, Россия, Таиланд, Гонконг.
Читайте также: Индекс паспортов. Украина потеряла две позиции в рейтинге
Составители рейтинга оценили как очень низкий индекс покупательной способности украинцев и высокий индекс загрязнения окружающей среды. Если смотреть по городам, то самый высокий уровень жизни во Львове, дальше идут Харьков, Киев, Одесса и Днепр.
Первое место в рейтинге качества жизни за 2020 год заняла Дания. В первую пятерку также вошли Швейцария, Финляндия, Австралия и Нидерланды. Аутсайдерами рейтинга являются Кения, Бангладеш и Нигерия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До $5 тысяч в месяц: какие заробитчане затребованы в ПольшеВчера, 11:00 - 4858 7
«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый законВчера, 17:04 - 2579 6
Украинские учителя массово едут на заработкиВчера, 16:33 - 1014 6
В Украине более 35 тысяч домохозяйств установили солнечные электростанцииВчера, 08:15 - 2199 4
В Украине повысят зарплаты: кто получит прибавкиВчера, 14:00 - 1191 3
До $5 тысяч в месяц: какие заробитчане затребованы в ПольшеВчера, 11:00 - 4858 7
«Хрущевки» все же снесут: Минрегион разработал новый законВчера, 17:04 - 2579 6
«Кернел» снизил продажи подсолнечного масла на 44%Вчера, 13:32 - 1905 1
В Украине повысят зарплаты: кто получит прибавкиВчера, 14:00 - 1191 3
Межбанк: доллар спасли от обвала ниже 27 гривенВчера, 18:15 - 1029
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 610 4
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 728 6
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 470
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 1483
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 963 3