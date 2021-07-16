В Украине зарегистрировали первую тысячу земельных сделок

По состоянию на 19 июля Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зарегистрировало 1107 сделок купли-продажи 1530 га земли сельскохозяйственного назначения.
Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
Больше всего сделок по купле-продаже земли зарегистрировано в Киевской (168), Полтавской (166) и Винницкой (117) областях.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине минимальная стоимость гектара составляет $1 тыс.
Как сообщалось, 1 июля в Украине состоялся официальный старт рынка земли.
До 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физические лица – граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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