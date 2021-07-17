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Уикенд у моря: сколько стоит жилье на украинских курортах (инфографика)

Уикенд у моря: сколько стоит жилье на украинских курортах (инфографика)

Почти треть украинцев выбирают отдых на море. Однако, не каждый из-за занятости может взять полноценный отпуск, но вполне реально вырваться из города к морю хотя бы на выходные.

Чтобы понимать, на какие расходы рассчитывать, журналисты изучили стоимость жилья на популярных украинских курортах.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить в путешествиях.

Для исследования сравнили стоимость двухкомнатной квартиры на сутки на выходные и цену двухместного номера в трехзвездочном отеле на тот же срок.

В Одессе средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в выходные дни – 3,2 тысячи гривен. Снять номер в отеле будет дешевле – в среднем 2 тысячи. В Затоке аренда квартиры обойдется в 1,4 тысячи гривен, а номера в отеле – 2,1 тысячи.

На курортах Каролино-Бугаз и Черноморск стоимость номера в отеле примерно одинакова – 1-1,1 тысячи гривен. Квартира на сутки в Каролино-Бугазе обойдется в 1,3 тысячи гривен, в Черноморске – около тысячи.

На морских курортах Николаевской области недорогое жилье в Очакове: квартира на сутки – в среднем 700 гривен, отель – 900 гривен. В Коблево вдвое дороже: средняя стоимость аренды квартиры – тысяча гривен, гостиничного номера – 2,1 тысячи.

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В Херсонской области к морю можно поехать в Скадовск. Там средняя цена гостиничного номера в сутки – 1,6 тысячи гривен, квартиры – 1,1 тысяч. В Железном порту двухкомнатную квартиру можно снять за 1,3 тысячи гривен, а номер в гостинице – за 1,2 тысячи. Ниже цены на жилье в Геническе: отель – в среднем 800 гривен в сутки, квартира – около 700 гривен.

В Бердянске (Запорожская область) средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле – 1,9 тысячи гривен. Гораздо дешевле снять квартиру – около 700 гривен.

По материалам Слово и Дело
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