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Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили, — эксперт

Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили, — эксперт

Если Украина введет запрет на куплю-продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), то для их полной замены на электромобили понадобится порядка 140 лет.

Такое мнение у себя в Facebook выразил заместитель председателя Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

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Напомним, с предложением с 2030 года полностью запретить первую регистрацию новых бензиновых и дизельных авто ранее выступило Министерство инфраструктуры Украины.

Рябцев указал, что ежегодно украинцы покупают приблизительно 100 тыс. новых автомобилей. Всего же в Украине зарегистрировано около 14 млн автомобильных транспортных средств (по данным Главного сервисного центра МВД, в октябре 2020 года на учете состояло 13,76 млн авто).

Соответственно, в случае запрета реализовывать новые машины с ДВС с этого момента должно пройти 140 лет, чтобы украинский автопарк стал исключительно электрическим.

«Кстати, бензиновый и дизельный парк все это время не будет обновляться», — напомнил Рябцев о том, что МИУ также предлагает с 2030 года запретить ввоз любых машин с ДВС, включая новые и подержанные.

В то же время, если бы переход на электромобили осуществлялся быстрее, то в Украине не хватило бы выработки электричества для обеспечения их нужд. Так, рассуждает Рябцев, если бы украинцы покупали 1 млн новых электромашин в год, и к 2030 году их стало 9 млн в стране, то для работы им бы понадобилось бы 18 млрд кВт-ч/год.

Такие выводы Рябцев сделал исходя из того, что один электромобиль будет потреблять 10 кВт-ч на 100 км («хотя сейчас больше», отметил эксперт), и из среднегодового пробега украинских транспортных средств, который будет составлять 20 тыс. км.

«Чтобы обеспечить такое потребление, нужно будет до 2030 года достроить энергоблоки № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС. И еще полмиллиарда киловатт-часов не хватит», — констатировал Геннадий Рябцев.

По материалам УБР
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