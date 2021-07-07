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Рада приняла закон для удешевления электромобилей

Рада приняла закон для удешевления электромобилей

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект № 3476, которым до 1 января 2026 года освободила от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по поставке в Украину и по Украине новых автомобилей, оснащенных электродвигателями, и тех, которые работают на сжиженном и сжатом газе метане или биогазе.

«За» документ проголосовали 315 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает «Укравтопром».

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Стоит отметить, что действующим законодательством предусматривалось действие такой льготы только в отношении электрокаров и только до 2022 года.

Также до 1 января 2031 года освобождаются от НДС операции по поставке оборудования и комплектующих для производства:

  • электротранспорта;
  • транспорта, работающего на газе;
  • несамоходных трамвайных вагонов и вагонов метро.

Отмечается, что такая льгота действует для тех предприятий, которые используют указанные детали для собственного производства.

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Кроме того, Рада до 31 декабря 2035 года освободила от налогообложения прибыль предприятий, которые изготавливают электрические двигатели для транспорта, литиевые и литиево-ионные батареи для электротранспорта, зарядные устройства для таких батарей, электрические транспортные средства, а также авто на газе.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

В то же время нардепы поддержали законопроект № 3477 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине».

Что это даст: им предполагается до 1 января 2031 года освободить от уплаты ввозной пошлины операции по поставке оборудования и деталей для собственного производства украинскими предприятиями электрокаров и авто на газе. Этот закон также вступает в силу с 1 января 2022 года.

Подобные инициативы имеют целью поддержать экологический транспорт в Украине, а также удешевить его для конечных потребителей.

По материалам Finance.UA
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