Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов

В Украине готовят масштабные проверки получателей социальной помощи. На официальном сайте Минсоцполитики выставлен на общественное обсуждение проект постановления Кабмина, которым прописывается порядок таких проверок.
Как будут проверять? Контроль за людьми поставят на поток — проверяющие будут в буквальном смысле слова ходить по домам, изучая на практике, как живут те, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.
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Причем, если не пустить контролеров в дом, выплаты автоматически приостанавливаются. Останавливать выплаты смогут и по результатам проверок.
Проверки не в новинку. Стоит отметить, что идея так называемых «социальных рейдов», когда инспекторы идут домой к получателям субсидий и пособий и на месте разбираются, как живет семья, есть ли в квартире дорогие вещи, ремонт, то есть насколько реальная картина соответствует поданным документам о доходах, не нова.
Минсоцполитики уже хотело запустить проверки социальных инспекторов в рамках верификации получателей субсидий. Причем тогда предполагалось, что по решению проверяющих выплаты могут приостанавливаться на срок до 30 дней. Скажем, если обнаруживались расхождения между документах и картинкой реальной жизни субсидиантов.
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Но институт социальных инспекторов на полную силу так и не заработал. А Конституционный суд признал незаконной норму о возможности приостановки выплат.
Но в этот раз Минсоцполитики подготовило новый проект постановления, который, по сути, реанимирует идею с массовыми «выездными» проверками. Только в этот раз речь идет уже не только о субсидиантах, а вообще обо всех получателях соцпомощи, как частных лиц, так и, к примеру, детских домов
Если его примут, проверки начнутся уже с 1 января 2022 года.
Мнение юриста. По словам эксперта, этот документ — уникальный, ведь в нем собрана целая коллекция норм, которые прямо нарушают законодательство и Конституцию.
«Начнем с того, что жилье человека является неприкосновенным, и проникнуть в него без разрешения владельца можно лишь по решению суда. Кроме того, Конституционный суд в свое время уже указывал на недопустимость приостановки социальных выплат, если нет веских доказательств, что человек получает их незаконно. Широкие полномочия проверяющих, которые им хотят предоставить, и вовсе открывают возможности для масштабной коррупции на местах — люди будут вынуждены „договариваться“ с инспекторами, лишь бы по их наводке у семьи не забрали субсидию или пособие», — отмечает глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
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