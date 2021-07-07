Стало известно, какой процент проверенных работодателей в Украине имеют нелегальных работников

За первые две недели инспекционной кампании по легализации труда выявлено 2097 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

По данным Минэкономики, с 1 июля проведены 762 инспекционные проверки, в ходе которых с 537 работниками были заключены трудовые договоры.

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«С начала кампании неформальные работники были выявлены у 92% работодателей. На данный момент среднее количество незадекларированных работников составляет 4 человека на одного проверенного работодателя. Это подтверждает эффективность рискоориентированного подхода, который предусматривает проведение проверок только в тех компаниях, которые имеют признаки крупнейших рисков использования незадекларированной труда», – отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

Больше всего нелегальных работников выявлено в Запорожской (258), Винницкой (219) и Черкасской (161) областях.

В первом полугодии 2021 года была проведена информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений.

С 1 июля ГНС и Гоструда начали инспекционные проверки бизнеса для выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.

Чаще всего заработную плату в «конвертах» платят в сферах сельского хозяйства, строительства и торговли.