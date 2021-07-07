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Нацбанк надеется на транш кредита МВФ до конца года

Нацбанк надеется на транш кредита МВФ до конца года

Украина рассчитывает получить транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by до конца 2021 года. От этого кредита зависит и другое финансирование.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений — это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш», — сообщил он.

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По словам Гелетия, НБУ также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро и второй части DPL от Всемирного банка на 350 млн долларов. Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Замглавы НБУ добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.

По материалам РБК-Украина
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