Украине удастся выполнить все обязательства по программе МВФ — Марченко

Министр финансов Сергей Марченко высказал оптимистичные ожидания относительно получения Украиной следующего транша по программе МВФ, а также о продолжении поддержки со стороны США в финансовой сфере.
Об этом он сказал на рабочей встрече в Вашингтоне, комментируя предварительные результаты переговоров с представителями Фонда и правительства США.
«Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов», – отметил Марченко.
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По его мнению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере. Он сообщил, что украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также по борьбе с коррупцией.
Параллельно, по его словам, проходят переговоры в Вашингтоне с представителями Министерства финансов США.
«На прошлой неделе у нас была встреча с заместителем главы американского Минфина Уолли Адеемо, мы обсудили возможность получения гарантий США по нашим займам”, – сообщил Марченко.
Он отметил, что это остается вопросом обсуждений, но от результата зависит способность Украины продолжать программу МВФ.
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