Зарплата министров не должна быть меньше 100 тысяч гривен, – Резников

Министры украинского правительства не должны получать заработную плату меньше 100 тысяч гривен в месяц.

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал вице-премьер Алексей Резников.

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По его мнению, это уменьшит коррупционные риски. А также позволит министру полностью сосредоточиться на публичной службе.

«Министр — это политическая должность. Когда ты даже на больничном — имеешь право голосовать во время заседаний правительства… Даже если ты формально в отпуске — тебя могут в любой момент отозвать. А уровень ответственности… Ну, выше трудно придумать… И поэтому, я считаю, до 100 тысяч гривен — это точно должна быть нормальная разумная заработная плата. Тем более что такие зарплаты в Украине есть», — подчеркнул вице-премьер.

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И добавил, что такие суммы получают, например, судьи.

«Так что я не вижу проблемы, чтобы министры, заместители, члены правительства имели минимум по 100 тысяч гривен. Это не такие уж бешеные деньги, но реалистичные, чтобы спокойно работать, не переживать, чтобы семья занималась своими делами, и отдаваться полностью публичной службе», — подытожил Алексей Резников.

После этого у вице-премьера спросили, не может ли высокая зарплата повлиять как-то на коррупцию. Ведь, мол, «хочется всегда больше».

«Это уменьшит риски (коррупции. — Ред). Смотрите, коррупция есть даже в самых цивилизованных странах. Она там есть, просто ее масштаб — разный. А соблазн — да, она всегда может быть», — ответил Резников.