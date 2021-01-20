Зарплаты в Кабмине: сколько Шмыгаль и министры заработали в конце года

Сколько в декабре 2020 года заработали Денис Шмыгаль и его министры, сообщает портал «Слово и дело».
Перед Новым годом больше всего заработал министр обороны Андрей Таран – 150 тыс. 828 грн. Чуть меньше была зарплата у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы – 149 тыс. 726 грн. Глава МИД получил оклад, надбавки за командировки, отпускные и помощь на оздоровление.
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Сергей Шкарлет как исполняющий обязанности министра образования заработал 114 тыс. 496 грн – это оклад, надбавка, компенсация за неиспользованный отпуск, помощь для решения социально-бытовых проблем. Его зарплата в декабре после назначения министром составила 17 тыс. 260 грн.
В пятерку самых высокооплачиваемых министров также вошли вице-премьер Алексей Резников (79,2 тыс. грн) и министр инфраструктуры Владислав Криклий (73 тыс. 276 грн). Самая низкая зарплата за декабрь была у и. о. министра энергетики Юрия Витренко – 15 тыс. 759 грн.
Из заместителей перед праздниками больше всего заработали Александр Миронюк и Игорь Старобинский из Министерства обороны – 224 тыс. 864 грн и 212 тыс. 611 грн соответственно. Их коллега Александр Полищук заработал 176 тыс. 868 грн.
Высокие зарплаты были также в Министерстве иностранных дел: Эмине Джапарова заработала 163 тыс. 703 грн, Дмитрий Сеник и Евгений Енин – более 140 тыс., Вадим Боднар – 122 тыс. 109 грн. Заместителям выплатили различную материальную помощь и премии.
Зарплата Игоря Гарбарука из Министерства образования в декабре была 167 тыс. 246 грн. У его коллег Николая Кизима и Артура Селецкого – 166 тыс. 751 грн и 145 тыс. 279 грн. Заместителям Шкарлета выплатили отпускные, помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем.
Значительную сумму в декабре также получила Ольга Буславец, которая ушла из Минэнерго – 317 тыс. 145 грн. Почти половину этой суммы составила компенсация от министерства по решению суда.
Инфографика: «Слово и дело»
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