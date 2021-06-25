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Dragon Capital выступил соорганизатором выпуска еврооблигаций «Укрзализныци»

Dragon Capital выступил соорганизатором выпуска еврооблигаций «Укрзализныци»

Dragon Capital и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами и совместными букраннерами возвращения «Укрзализныци» на рынок международного долгового капитала во время размещение 5-летних еврооблигаций на сумму $300 млн.

Книга заявок достигла пика в более $600 млн, превысив более чем вдвое запланированный размер выпуска.

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Заявки поступили от более чем 70 инвесторов, при этом наиболее активными участниками среди инвесторов выступили крупные фонды по управлению активами (94%), что подтвердило чрезвычайно высокое качество книги заявок, которое было достигнуто в ходе реализации сделки.

Хедж-фонды составили 3%, остальные заявки поступили от банков и других финансовых институтов (3%). В географическом распределении инвесторов доминировали Великобритания (50%) и континентальная Европа (41%).

По материалам Економічна Правда
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