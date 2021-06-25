Авансовый платеж за отопление. Удастся ли сэкономить на коммуналке в новых платежках

Начиная с июля киевляне будут получать платежки, в которых можно будет наперед оплатить счета за «тепло» будущего отопительного сезона. В квитанциях за июнь появится «отдельная строка с рекомендованным авансовым платежом за отопление».

Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олег Попенко раскритиковал планы столичных властей.

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«Я не вижу в этом никакой перспективы. Люди не платят не потому, что не хотят, а потому, что нет денег», — подчеркнул он в комментарии UBR.ua.

Согласно его прогнозам, рост тарифов в Киеве приведет к дальнейшему увеличению задолженности за коммуналку. «При этом рост будет серьезный», — предположил Олег Попенко.

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По его оценкам, в среднем тарифы увеличатся от 40% до 75%. А долги потребителей за коммуналку вырастут до 100−110 млрд уже в этот отопительный период.

Соучредитель Фонда энергетических стратегий (ФЭС) Юрий Корольчук выразил другое мнение.

«Есть и психологический фактор — человек невольно будет платить летом, поскольку сумма формально меньше. Плюс зимой, когда большой одноразовый месячный платеж, то потребитель может не иметь достаточно средств, потому что их потратил летом-осенью. А так — потребитель уже эти деньги не потратит на отдых, на кино, на кафе, а заплатит за тепло. Примитивно, но действенно», — заявил он, отметив, что «объективно отопление важнее развлечений».

По его прогнозам, авансовые платежи за тепло должны уменьшить рост задолженности за тепло. В том, что подобный долг будет, он не сомневается. Ведь тариф на отопление вырастет, при этом далеко не все украинцы сохранили свои доходы и не все получат субсидии.

Эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Мария Яковлева ожидает, что киевлянам поднимут расценки «на тепло» на 30−45%.

В связи с отменой механизма ПСО производители тепла уже сейчас начали готовить «кошельки потребителей» к отопительному сезону. Цена «тепла» поднимется с 1640 грн до 2433,90 грн за 1 Гкал, поэтому киевские власти уже предлагают киевлянам начинать оплачивать авансовые платежи, объясняет эксперт.

По ее подсчетам, потребление средней двухкомнатной «хрущевки» площадью 50 кв. м при наличии в доме теплового счетчика и практически полном отсутствии термомодернизации составляет приблизительно 1,25 гигакалорий в месяц. По новым ценам счет достигнет около 3042 грн/мес.

Аванс нужно будет платить ежемесячно по 500 грн. Таким образом до отопительного сезона согласившийся на такой подход потребитель заплатит около 2 тыс. грн аванса. А вот какие суммы нужно будет платить в отопительный сезон — пока не известно, констатировала она.