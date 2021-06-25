Из-за непогоды в Германии страховщики выплатят до 2 млрд евро возмещений

Из-за непогоды страховым компаниям в Германии придется выплатить около 1,7 миллиарда евро возмещений.

Как сообщает Deutsche Welle, во многих регионах были зафиксированы ураганы, град и обильные ливни.

«Сумму (1,7 млрд евро – ред.) страховым компаниям придется выплатить клиентам за причиненный непогодой ущерб» , – сказано в распространенном сообщении немецкой страховой ассоциации (GDV) в Берлине.

Читайте также: Какими услугами страховых компаний пользуются украинцы

Как подсчитали эксперты, ущерб зданиям вследствие непогоды оценивается на 1 млрд евро. Также автомобильные страховые компании оценивают сумму возмещений в 700 миллионов евро. Всего в июне непогода повредила 275 тысяч автомобилей и транспортных средств.

Среди наиболее пострадавших от непогоды регионов – земля Баден-Вюртемберг.