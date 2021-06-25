Гарантируются ли государством вклады в банковских металлах

Банковские металлы — это золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до высших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, имеющих сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц
«Инвестирование в банковские металлы является одним из способов сбережений, который реализуется путем покупки слитков или инвестиционных монет, открытия депозитного или текущего счета», — сказано в сообщении.
Виды вкладов в банковских металлах:
Гарантирование вкладов в банковских металлах:
«Содержание договора банковского вклада/счета в банковских металлах должно содержать информацию о нераспространении на такие средства гарантий, предусмотренных Законом», — добавили в Фонде гарантирования.
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