Гарантируются ли государством вклады в банковских металлах

Банковские металлы — это золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до высших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, имеющих сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц

«Инвестирование в банковские металлы является одним из способов сбережений, который реализуется путем покупки слитков или инвестиционных монет, открытия депозитного или текущего счета», — сказано в сообщении.

Виды вкладов в банковских металлах:

открыть депозитный счет можно с физической поставкой металла или без нее;

первый вариант предусматривает покупку вкладчиком в банке золота или путем внесения слитков металла в кассу, второй — «без физической поставки» — конвертацию банком денежных средств вкладчика в виртуальные граммы металла с последующим зачислением на депозитный счет.

Гарантирование вкладов в банковских металлах:

возврат вклада в банковских металлах происходит либо путем выплаты в виде слитков, либо в гривневом эквиваленте по официальному курсу Национального банка Украины, согласно условиям заключенного с банком договора;

в соответствии с ч. 4 статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вклада физических лиц», в случае признания банка неплатежеспособным Фонд гарантирования вкладов не возмещает средства по вкладам в банковских металлах.

«Содержание договора банковского вклада/счета в банковских металлах должно содержать информацию о нераспространении на такие средства гарантий, предусмотренных Законом», — добавили в Фонде гарантирования.

Справка Finance.ua:

30 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года — до 600 тыс. грн.

Положить деньги на депозит означает, что вкладчик передает свои средства на хранение в банк, а банк обещает вернуть эти средства вместе с процентами после истечения срока действия договора. Чтобы оформить депозит, вкладчик заключает договор депозитного вклада с банком, банк открывает депозитный счет.

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