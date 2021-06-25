Министр экономики сказал, в каких сферах чаще всего платят в «конвертах»

Чаще всего заработную плату в «конвертах» платят в сельском хозяйстве и строительстве.

Об этом на пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Международная политика» сказал первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

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Отвечая на вопрос, в каких отраслях чаще всего платят заработную плату в «конвертах», Любченко в первую очередь назвал сельское хозяйство и строительство.

Он напомнил, что с 1 января 2016 года, когда в Украине изменилась ставка ЕСВ, ожидалось, что экономика выйдет из тени, и все будут платить «белую зарплату», однако этого не произошло.

«К сожалению, рабочие места не вышли из тени», — отметил Любченко.

Напомним, в первом полугодии 2021 года была проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании были официально оформлены почти 57 тыс. работников.

С июля начались проверки компаний, в которых имеются признаки использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152-х начатых инспекций.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, каждый пятый украинец получает зарплату «в конверте». Количество неформально занятого населения страны составило 3 237 800 человек, общая численность работающих украинцев, — 15 915 300.

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП .

Глава ГНС Алексей Любченко рассказал о путях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест и официального трудоустройства наемных работников.

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