Министр экономики сказал, в каких сферах чаще всего платят в «конвертах»

Чаще всего заработную плату в «конвертах» платят в сельском хозяйстве и строительстве.
Об этом на пресс-конференции в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Международная политика» сказал первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.
Практические советы о том, как накапливать и приумножать свои сбережения — в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь!
Отвечая на вопрос, в каких отраслях чаще всего платят заработную плату в «конвертах», Любченко в первую очередь назвал сельское хозяйство и строительство.
Он напомнил, что с 1 января 2016 года, когда в Украине изменилась ставка ЕСВ, ожидалось, что экономика выйдет из тени, и все будут платить «белую зарплату», однако этого не произошло.
«К сожалению, рабочие места не вышли из тени», — отметил Любченко.
Напомним, в первом полугодии 2021 года была проведена масштабная информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и рисках неформальных трудовых отношений. В результате этой кампании были официально оформлены почти 57 тыс. работников.
С июля начались проверки компаний, в которых имеются признаки использования незадекларированного труда. За первые два дня проверок выявлено 240 неформальных работников в рамках 152-х начатых инспекций.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Руководство «Нафтогаза» получило более 600 млн в убыточном 2020-м7 ч. назад - 424 17
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят11 ч. назад - 2395 9
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 1033 6
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1729 5
Бесплатная оценка недвижимости: в Фонде госимущества презентовали новый сервисВчера, 17:00 - 996 4
Новую почту оштрафовали на 325 млн7 ч. назад - 2663 3
Новые налоги в Украине: Гетманцев объяснил, зачем их вводят11 ч. назад - 2395 9
Олигархи уже начали добровольно отказываться от активов — ДаниловВчера, 19:19 - 1729 5
Газпром объяснил отказ бронировать дополнительную прокачку через Украину и Польшу8 ч. назад - 1406 2
Автоматическое списание долгов: в ПриватБанке говорят, что механизма до сих пор нетВчера, 19:02 - 1033 6
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)7 ч. назад - 161 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1414 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 653 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1322
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2417 2