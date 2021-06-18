Причины, по которым нотариусы откажут в регистрации права на с/х землю

При заверении договоров об отчуждении земельных участков нотариусы будут руководствоваться, в частности, положениями статьи 130 Земельного кодекса (новая редакция вступит в силу с 1 июля). В ней прописаны 8 случаев, когда приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения запрещается.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«Нормативные „табу“ касаются как физических лиц, так и юридических. Для последних перечень императивных „нет“ гораздо шире, и отдельные предписания корреспондируют с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга в части необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках (КБС)», — говорят в Минюсте.

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Например, даже после наступления предусмотренного Законом дедлайна и одобрения решения о продаже земли иностранцам на референдуме, не смогут приобрести сельскохозяйственные гектары в собственность юридические лица, у которых невозможно установить КБС, или же бенефициарные собственники которых зарегистрированы в офшорных зонах из утвержденного правительством перечня, либо являются гражданами государства-агрессора.

Безусловными основаниями для запрета приобретения права собственности на землю как физических, так и юридических лиц по применению (к ним непосредственно или связанных лиц) специальных экономических санкций и других ограничительных мер в соответствии с Законом Украины «О санкциях» в виде запрета на заключение сделок по приобретению в собственность земельных участков, а также принадлежность (даже в прошлом) к террористическим организациям.

Порядок проведения проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 З К Украины , был утвержден Кабинетом Министров Украины буквально недавно, 16 июня 2021 года.

Алгоритм проведения нотариусом такой проверки, в частности, будет включать:

установление личности приобретателя;

установление КБС юридического лица;

юридического лица; проверку применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»;

проверку отнесения приобретателя к перечню лиц, связанных с ведением террористической деятельности, сформированному в порядке, который определен правительством;

определение общей площади соответствующих земельных участков в собственности приобретателя.

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Проверка будет проводиться с использованием сведений из ряда информационных систем и реестров, в частности Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРП), Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и ГЗК.