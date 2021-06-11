В Украине 90% энергоблоков ТЭС отработали свой ресурс — Галущенко

На сегодня в обновлении в Украине нуждаются 90% энергоблоков ТЭС, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Во время часа вопросов к правительству он отметил, что все они уже отработали свой ресурс.
«Потенциальная установленная мощность отечественной генерации превышает 55 ГВт, это включая 8 ГВт объектов возобновляемой энергетики, реальный доступ мощностей значительно меньше. Мы понимаем, что 90% энергоблоков теплоэлектростанций отработали свой ресурс и нуждаются в обновлении», — подчеркнул министр.
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По словам Галущенко, с 21 ГВт теплоэлектростанций реально доступно только 13.
Оставшиеся или выведены в консервацию, или расположены на временно неподконтрольных Украине территориях.
В общем энергетическая отрасль в Украине сегодня находится в кризисном режиме, убеждает министр. К этому привел сломанный механизм энергорынка, а также полная разбалансированность сектора накопления долгов внутри рынка.
«Это также долги перед производителями зеленой генерации, десятки миллиардов гривен, долги перед шахтерами», — добавил глава Минэнерго.
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