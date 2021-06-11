ПриватБанк огласил, сколько дивидентов принес госбюджету за последние три года

ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка — государству.

Об этом Finance.ua сообщила председатель наблюдательного совета банка Шэрон Иски, за три последних года после национализации эффективная работа ПриватБанка уже принесла госбюджету дивидендов на сумму 55,4 млрд грн.

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«Четыре года назад за счет налогов всех украинцев были спасены ПриватБанк и финансовая стабильность страны. Все эти годы банк возвращает государству вложенные средства, и сегодня ПриватБанк — крупнейший донор бюджета среди банков, — отметила Шэрон Иски. — Чистая прибыль ПриватБанка в 2020 году — 61,2% прибыли всех украинских банков».

Справка Finance.ua:

Согласно согласованной Наблюдательным советом и утвержденной Правительством годовой отчетностью 2020 года ПриватБанк направил на выплату дивидендов государству 19,4 млрд грн, что составляет 80% чистой прибыли 2020 года. Согласно годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2020 составила 24,3 млрд грн.

По итогам прошлого года клиентами ПриватБанка стали еще более 600 тысяч человек. А количество клиентов, использующих Приват24, за год выросло на 3,4 миллиона человек.