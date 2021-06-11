0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

НБУ обнародовал рейтинг доходности банков: сколько заработали с начала года

НБУ обнародовал рейтинг доходности банков: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-апрель 2021 года получили 17,538 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 6,046 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 1,535 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 1,323 млрд гривен и банки иностранным капиталом Универсал Банк – 1,148 млрд гривен и Альфа-Банк – 1,116 млрд гривен.

По данным НБУ, 64 из 73 банков получили прибыль на сумму 17,674 млрд гривен, а 8 банков показали убытки на 136 млн гривен.

Как эффективно работать с депозитами 💰

Отметим, рейтинг по доходности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, заработавший 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем – государственный Ощадбанк – 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 2,634 млрд гривен и банк с иностранным капиталом ОТП Банк – 1,734 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Положить деньги на депозит означает, что вкладчик передает свои средства на хранение в банк, а банк обещает вернуть эти средства вместе с процентами после окончания срока действия договора. Чтобы оформить депозит, вкладчик заключает договор депозитного вклада с банком, банк открывает депозитный счет.
  • Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 1,1% до 683,252 млрд гривен по состоянию на 1 июня по сравнению с данными на 1 мая.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Получить больше от депозита

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.