НБУ обнародовал рейтинг доходности банков: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-апрель 2021 года получили 17,538 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 6,046 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 1,535 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 1,323 млрд гривен и банки иностранным капиталом Универсал Банк – 1,148 млрд гривен и Альфа-Банк – 1,116 млрд гривен.

По данным НБУ, 64 из 73 банков получили прибыль на сумму 17,674 млрд гривен, а 8 банков показали убытки на 136 млн гривен.

Отметим, рейтинг по доходности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, заработавший 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем – государственный Ощадбанк – 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 2,634 млрд гривен и банк с иностранным капиталом ОТП Банк – 1,734 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Положить деньги на депозит означает, что вкладчик передает свои средства на хранение в банк, а банк обещает вернуть эти средства вместе с процентами после окончания срока действия договора. Чтобы оформить депозит, вкладчик заключает договор депозитного вклада с банком, банк открывает депозитный счет.

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, сократился на 1,1% до 683,252 млрд гривен по состоянию на 1 июня по сравнению с данными на 1 мая.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.