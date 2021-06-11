НБУ обнародовал рейтинг доходности банков: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-апрель 2021 года получили 17,538 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 6,046 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, на втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль – 1,535 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 1,323 млрд гривен и банки иностранным капиталом Универсал Банк – 1,148 млрд гривен и Альфа-Банк – 1,116 млрд гривен.
По данным НБУ, 64 из 73 банков получили прибыль на сумму 17,674 млрд гривен, а 8 банков показали убытки на 136 млн гривен.
Отметим, рейтинг по доходности за 2020 год возглавлял государственный ПриватБанк, заработавший 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем – государственный Ощадбанк – 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ – 2,634 млрд гривен и банк с иностранным капиталом ОТП Банк – 1,734 млрд гривен.
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