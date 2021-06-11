Рада разрешила приватизировать имущество учебных заведений

Верховная Рада во втором чтении одобрила законопроект № 4486, который предусматривает возможность приватизации имущества, которое не используется учебными заведениями в течение трех лет.
Соответствующий законопроект 17 июня поддержали 290 нардепов.
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Закон упорядочивает использование имущества государственными и коммунальными учебными заведениями — ежегодный учет и отчетность органа управления.
Кроме этого законопроект предусматривает, что имущество, закрепленное за государственным или коммунальным высшим учебным заведением, может безвозмездно передаваться любому другому учебному заведению или научному учреждению государственной или коммунальной формы собственности при условии дальнейшего его использования исключительно на образовательные или научные нужды.
Также имущество смогут передавать государственным органам власти для обеспечения национальных интересов государства.
По словам авторов законопроекта, документ также будет способствовать совершенствованию процедуры предоставления статуса «национального» вузам, «национального научного центра» научным учреждениям и усовершенствует эффективность управления учебными заведениями и государственным имуществом, которое за ними закреплено.
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