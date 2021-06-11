В мае регулятивный капитал банков вырос до максимума с 2015 года

В прошлом месяце регулятивный капитал банков вырос на 2 млрд гривен, что стало максимумом с 2015 года.
Об этом в экспертном дайджесте на Facebook пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
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Согласно данным, приведенным Богданом Данилишиным, в мае совокупный показатель регулятивного капитала украинских банков обновил максимум с 2015 года, увеличившись почти на 2 млрд гривен.
По словам эксперта, активизация кредитной активности банков в прошлом месяце привела к снижению адекватности регулятивного капитала до 22,64% и основного – до 16,76%. При этом показатели более чем в 2 раза превышают минимально необходимые нормативные значения – 10% и 7% соответственно.
Ликвидность банковской системы на начало текущего месяца увеличилась до 215 млрд гривен, отмечает Данилишин, указывая в качестве факторов роста выкуп регулятором валюты на межбанковском рынке и предоставление рефинанса 14 банкам на сумму 9,1 млрд гривен.
Также, по данным главы Совета НБУ, в мае был зафиксирован рост гривневого портфеля корпоративных кредитов банков: показатель увеличился на 2,7% (+11,8 млрд гривен). При этом сокращение корпоративных кредитов в валюте в прошлом месяце составило 4,3% (-16,0 млрд гривен в эквиваленте). Совокупный портфель кредитов в реальный сектор практически не изменился.
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Что же касается кредитования домашних хозяйств, то рост гривневых займов по итогам прошлого месяца составил 3,2% (+5,8 млрд), тогда как сокращение валютных кредитов зафиксировано на уровне 2,5% (-0,7 млрд).
Рост корпоративного кредитного портфеля был обеспечен займами в рамках программы «5-7-9%», которых в мае банки предоставили на 8 млрд гривен.
Также Богдан Данилишин пишет о росте объема депозитов: вклады, привлеченные на счета резидентов, в прошлом месяце выросли на 0,4%.
При этом в мае увеличились только остатки на гривневых депозитных счетах корпоративных клиентов (+14,2 млрд гривен).
«Гривневые депозиты населения сократились на 4,4 млрд гривен», – отмечает эксперт.
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