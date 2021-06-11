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Цифровой евро может сократить банковские депозиты на 8%, — MorganStanley

Цифровой евро может сократить банковские депозиты на 8%, — MorganStanley

Запуск цифрового евро может привести к снижению объема средств на банковских депозитах в Европе на 8%.

Об этом, со ссылкой на данные исследования Morgan Stanley, пишет Reuters.

По мнению аналитиков, больше всего от запуска цифрового евро пострадают небольшие страны, такие как Греция, Латвия, Литва и Эстония.

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В своих расчетах команда Morgan Stanley использовала сценарий, в рамках которого граждане европейских стран, на фоне выпуска нового финансового инструмента, переведут в него по €3 тыс. сбережений.

Цифровой евро и кошелек для его хранения будут под контролем Европейского ЦБ. Соответственно, в случае перевода средств гражданами Европы в новый финансовый инструмент, в регионе будет зафиксировано снижение объема активов на банковских депозитах.

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Перевод около €3 тыс. сбережений со стороны жителей небольших европейских стран в цифровой евро, по мнению аналитиков, окажется особенно ощутимым для экономики регионов. Свой прогноз аналитики Morgan Stanley объяснили тем, что в этом случае местные банки рискуют потерять около 22-51% от вкладов населения и порядка 17-30% от общего объема депозитов.

Истощение банковских депозитов, в свою очередь, может стать причиной отказа финансовых организаций от выдачи кредитов и других форм займов населению.

По материалам iLenta
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