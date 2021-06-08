В JPMorgan обнаружили подтверждение перехода Bitcoin в медвежий рынок

Сформированная бэквордация в Bitcoin-фьючерсах выступает признаком сохранения негативной динамики цены первой криптовалюты в будущем. Такой вывод сделали аналитики JPMorgan, пишет Bloomberg.
Читайте также: Трамп назвал Bitcoin «мошенничеством против доллара»
В обзоре эксперты обратили внимание на возникновение ситуации, когда цены на цифровое золото на спотовом рынке превышают котировки на рынке деривативов. Это произошло в результате майской коррекции. Они считают, что это отражает «слабый спрос со стороны институционалов, которые торгуют на CME» (Чикагская торговая биржа – Ред.).
Данные: Bloomberg
Специалисты напомнили, что бэквордация наблюдалась на протяжении большей части 2018 года. Тогда после достижения рекордных на тот момент $20 000 первая криптовалюта подешевела на 74%.
По мнению аналитиков, тревожным сигналом также выступает снижение индекса доминирования Bitcoin до минимума за три года в 40%. В начале года его значение составляло 70%. Эксперты полагают, что восстановление показателя до 50% станет признаком завершения медвежьего рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin по $20 тысяч: аналитики допустили стремительное падение главной криптовалютыПозавчера, 10:30 - 2337 11
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 11147 8
Прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафыПозавчера, 20:03 - 61671 7
Киевсовет поддержал застройку Минского массива - построят 19 новых многоэтажекВчера, 12:46 - 890 4
Украина начала импорт газа для закачки в подземные хранилищаВчера, 14:14 - 302 2
Компанию WOG Ритейл признали банкротомВчера, 14:29 - 11147 8
Возможно ли получить отпуск без сохранения зарплаты несколько раз в годВчера, 09:02 - 3047
В Херсонской области строят крупнейшую в Украине ветровую электростанциюВчера, 07:23 - 2693
Кличко показал видео, как строят Подольско-Воскресенский мостовой переход (видео)Вчера, 10:15 - 2283 1
Условия расторжения договора аренды землиВчера, 13:00 - 1425 1
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)Вчера, 12:10 - 202
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекордПозавчера, 12:10 - 505
Apple представила iOS 15 с новыми функциями08.06.2021, 16:10 - 335
В Хорватии представили электромобиль мощностью 2000 лошадиных сил (фото, видео)02.06.2021, 17:10 - 1200
За 8 минут. Xiaomi представила уникальную зарядку для смартфона (фото, видео)31.05.2021, 12:10 - 1033