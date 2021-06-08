В JPMorgan обнаружили подтверждение перехода Bitcoin в медвежий рынок

Сформированная бэквордация в Bitcoin-фьючерсах выступает признаком сохранения негативной динамики цены первой криптовалюты в будущем. Такой вывод сделали аналитики JPMorgan, пишет Bloomberg.

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В обзоре эксперты обратили внимание на возникновение ситуации, когда цены на цифровое золото на спотовом рынке превышают котировки на рынке деривативов. Это произошло в результате майской коррекции. Они считают, что это отражает «слабый спрос со стороны институционалов, которые торгуют на CME» (Чикагская торговая биржа – Ред.).



Данные: Bloomberg

Специалисты напомнили, что бэквордация наблюдалась на протяжении большей части 2018 года. Тогда после достижения рекордных на тот момент $20 000 первая криптовалюта подешевела на 74%.

По мнению аналитиков, тревожным сигналом также выступает снижение индекса доминирования Bitcoin до минимума за три года в 40%. В начале года его значение составляло 70%. Эксперты полагают, что восстановление показателя до 50% станет признаком завершения медвежьего рынка.