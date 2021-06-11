После публикации Минэкономики средней стоимости топлива АЗС подняли цены

Сегодня, 15 июня, средняя цена бензина А-92 увеличилась на 15 коп./л и составила 28,36 грн/л, цена на бензин А-95 выросла на 31 коп./л — до 29,29 грн/л, а ДТ — на 37 коп/л (27,71 грн/л).

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.ua.

Цены взлетели из-за повышения средней стоимости топлива Минэкономики накануне.



Таблица: enkorr.ua

Напомним, что Кабинет министров обнародовал Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. В ближайшие три года цены вырастут на 17,4%, говорится в Постановлении правительства от 31 мая 2021 года № 586.

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