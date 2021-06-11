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Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

Минэкономики обнародовало новую среднюю стоимость дизтоплива и бензинов, из которой будет высчитываться предельная цена реализации топлива на АЗС на середину июня.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«На основании расчетов акционерного общества „Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины““ (письмо от 11.06.2021 № 16/3−52−21) определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривен, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,82 гривен», — говорится в сообщении.

По сравнению с началом месяца средняя стоимость бензина выросла на 0,9 грн/л, дизтоплива — на 1,18 грн/л.

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По материалам Економічна Правда
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