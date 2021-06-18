Razer выпустит «самую умную» маску Project Hazel (фото, видео)

Многоразовые респираторы с подсветкой и громкоговорителем будут продавать ограниченной серией через официальный сайт.
Бренд Razer анонсировал выпуск умной маски Project Hazel под конец 2021 года. Подробности раскрыл президент компании Мин-Лян Тан, передает издание The Verge.
По слова главы Razer, разработчики внесли некоторые изменения в модель, которая была впервые продемонстрирована в январе. В частности, дизайнеры Razer планируют сделать маску прозрачной, чтобы собеседнику было лучше видно рот носителя. Кроме того, они решили добавить внутреннюю подсветку и антифог-покрытие, которое будет защищать внутреннюю поверхность от запотевания. Сейчас устройства проходят тесты для получения сертификатов, больше деталей обещают рассказать на выставке E3.
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Макси Hazel будут продавать ограниченными партиями эксклюзивно на сайте Razer, первые поставки ожидаются в четвертом квартале, производитель обещает сообщать о новых “дропах” через официальный вебсайт. Пока же любой желающий может посмотреть, как смарт-маска будет смотреться на его лице, благодаря новому фильтру дополненной реальности в социальной сети Instagram. The Verge обратило внимание, что фильтр по какой-то причине не работает на iPhone 12 mini.
We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 24, 2021
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