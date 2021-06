Razer выпустит «самую умную» маску Project Hazel (фото, видео)

Многоразовые респираторы с подсветкой и громкоговорителем будут продавать ограниченной серией через официальный сайт.

Бренд Razer анонсировал выпуск умной маски Project Hazel под конец 2021 года. Подробности раскрыл президент компании Мин-Лян Тан, передает издание The Verge.

По слова главы Razer, разработчики внесли некоторые изменения в модель, которая была впервые продемонстрирована в январе. В частности, дизайнеры Razer планируют сделать маску прозрачной, чтобы собеседнику было лучше видно рот носителя. Кроме того, они решили добавить внутреннюю подсветку и антифог-покрытие, которое будет защищать внутреннюю поверхность от запотевания. Сейчас устройства проходят тесты для получения сертификатов, больше деталей обещают рассказать на выставке E3.

Макси Hazel будут продавать ограниченными партиями эксклюзивно на сайте Razer, первые поставки ожидаются в четвертом квартале, производитель обещает сообщать о новых “дропах” через официальный вебсайт. Пока же любой желающий может посмотреть, как смарт-маска будет смотреться на его лице, благодаря новому фильтру дополненной реальности в социальной сети Instagram. The Verge обратило внимание, что фильтр по какой-то причине не работает на iPhone 12 mini.

