Минрегион планирует изменить порядок формирования тарифов на тепло и воду

Министерство развития общин и территорий разработало проект постановления, который предусматривает внесение изменений в порядки формирования тарифов на тепловую энергию и водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.

«В Минрегионе разработали изменения в Правила и типовые договоры о предоставлении коммунальных услуг и Порядки формирования тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги», — сказано в сообщении.

Что предлагает Минрегион:

включить в структуру тарифов на тепло и воду расходы на приобретение и оснащение зданий домовыми счетчиками. Сейчас эти расходы выведены из тарифов и оплачиваются потребителями отдельно;

также проект постановления содержит требования о включении в состав тарифов на поставку тепловой энергии расходов на содержание и обслуживание индивидуальных тепловых пунктов.

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В то же время планируется установить дифференциацию тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, что зависит от наличия или отсутствия в составе тарифов расходов на установку домовых счетчиков воды и тепловой энергии.

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы поставщиков услуг, связанных с приобретением и оснащением зданий домовыми счетчиками тепловой энергии и горячей воды, Минрегион определяет часть планируемой прибыли, включаемой в тарифы на поставку тепловой энергии.

Справка Finance.ua:

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